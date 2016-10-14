Юрген Клопп: "Весь мир будет смотреть матч "Ливерпуля" против "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 8-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" отдал должное форварду соперника Уэйну Руни. Также он отметил важность предстоящего поединка с точки зрения принципиальности противостояния между командами.

- Уэйн Руни является бомбардиром и угрозой для ворот соперников, - цитирует Goal Клоппа. - Ситуация, когда не попадаешь в состав, может произойти в течение длительной карьеры. Я считаю, что он является игроком мирового класса. Однако я тренер "Ливерпуля", так что не могу с полной уверенностью говорить об игроках "МЮ".

Нас ждет очень интенсивная игра между двумя хорошими командами. "МЮ" является сильной командой, поэтому мы должны уважать соперника. Тем не менее, игра пройдет на "Энфилде", нужно этим воспользоваться. Весь мир будет смотреть матч "Ливерпуля" против "Манчестер Юнайтед". Нельзя игнорировать особенный статус данной встречи.