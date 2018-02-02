Юрген Клопп: "В вопросе поиска замены для Коутинью не нужно торопиться"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что для того, чтобы найти замену полузащитнику Филиппе Коутинью, потребуется определенное время. По словам специалиста, спешка и желание купить нового игрока до окончания зимнего трансферного окна не привели бы к желаемому результату.

– К сожалению, это только со стороны кажется, что все просто, – цитирует ESPN Клоппа. – Команду покинул игрок, и люди сразу думают: "Надо покупать того, кто сможет его заменить". Да, мы могли кого-то купить, но нам нужно сделать правильный продуманный ход.

В данный момент этот продуманный ход обойдется нам в сумасшедшие деньги, в этом нет смысла. Летом у нас будет больше вариантов. Сейчас же надо просто оставаться спокойным и не принимать поспешных решений.

Напомним, что Коутинью этой зимой перебрался из "Ливерпуля" в "Барселону" за сумму около 140 миллионов евро с учетом всех бонусов.