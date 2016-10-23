20:34 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "В "Ливерпуле" Джеррарду всегда будут рады"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подчеркнул, что в клубе готовы принять полузащитника Стивена Джеррарда. Экс-хавбек "красных" объявил, что уходит из "Лос-Анджелес Гэлакси".

– Джеррарду всегда будут рады в "Ливерпуле", – цитирует A Bola Клоппа. – С этим никаких проблем не будет. Но это в любом случае будет обсуждаться не на публике. Место для него найдется.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ростовский свин

стиви джи все таки решил выиграть апл на прощание??? я думаю он еще пригодится ливеру.хаби алонсо в баварии ведь не пассажир.

21:12

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