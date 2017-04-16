Юрген Клопп: "В игре с "Вест Бромвичем" нельзя было допускать "стандартов" у своих ворот"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен игрой команды в матче чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (1:0). Специалист подчеркнул, что опасался стандартных положений в исполнении соперника.

– Это большая победа над хорошей командой, – цитирует ВВС Клоппа. – Мы играли хорошо с первой секунды. Нам нужно было приспособиться к игре "Вест Бромвича". Во всех разговорах уточняли: нельзя допускать "стандартов". Нам удалось забить хороший мяч, после чего уверенно его держали. Мы хорошо защищались, а Миньоле здорово себя проявил. Я очень доволен работой ребят. Это премьер-лига, и у конкурентов всегда есть шанс вас опередить. Но мы не должны обращать на это внимания. Сейчас у нас 66 очков, на следующей неделе постараемся набрать 69 – и так далее. Потом посмотрим, где окажемся.