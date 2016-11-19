Юрген Клопп: "В Англии борьба жесткая и плотная - это всем и нравится"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен качеством игры своей команды в матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (0:0). Он подчеркнул, что ситуация в борьбе за чемпионство очень напряженная.

– Я вполне доволен вторым таймом, – цитирует ВВС Клоппа. – Знали, что будет трудно, что соперник организован. В первом тайме мы тоже были не так плохи, но этого не хватило. После перерыва внесли изменения и заиграли лучше, имели моменты, но не забили. Не теряли контроль над ситуацией и доминировали. Мы могли бы и победить, но в целом я доволен игрой. Ситуация в турнирной таблице очень напряженная. Все команды одинаковы. В Англии борьба жесткая и плотная – всем это и нравится.