Юрген Клопп: "Уйду из "Ливерпуля", когда пойму, что мы не добьемся успеха"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не считает себя идеальным тренером, однако отметил, что он отлично вписывается в команду. Также специалист заявил, что не люди, которые не могут ждать чемпионство команды, могут попросту этого не делать.

– Я уйду из команды, когда начну понимать, что мы не добьемся успеха, – цитирует The Guardian Клоппа. – Разве я должен быть простым наблюдателем? Это не имеет никакого смысла. Все команды и тренеры по-разному добиваются своих побед, и у нас свой путь. Не считаю себя идеальным тренером, но я идеально вписываюсь в этот клуб. Понимаю, что люди не хотят ждать, но мы не в силах этого изменить. Не хотите ждать – не ждите.

Если меня уволят прямо сейчас, то на рынке есть не так много тренеров, способных выполнить эту работу лучше.