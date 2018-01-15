Юрген Клопп: "Уверен, что Коутинью скакал от радости после победы "Ливерпуля" над "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что победой над "Манчестер Сити" (4:3) его команда пыталась показать, что может справиться с уходом Филиппе Коутинью в "Барселону". Немецкий специалист выразил уверенность в том, что 25-летний бразилец порадовался успеху "красных" в игре с лидером премьер-лиги.

– Я не просил команду победить ради того, чтобы прекратить разговоры о Коутинью, – цитирует Sky Sports Клоппа. – Напротив, нам нравится говорить о нем. Уверен, что он скакал от радости в своем доме в Барселоне и получил удовольствие от нашей победы. Для нас было важно показать, что мы способны справиться с его уходом. Это мы и сделали.

"Ливерпуль" победил "неуязвимый" "Сити"