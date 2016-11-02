Юрген Клопп: "Уверен, что Ингс вернется еще сильнее"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что нападающий Дэнни Ингс вернется сильнее после того, как восстановится от травмы. 24-летнему англичанину предстоит операция в связи с травмой правого колена, восстановление после которой составит от 7 до 9 месяцев.

- Для Дэнни характерно, что он всегда борется ради команды, поэтому получил травму колена, когда отважно пытался выиграть мяч, - цитирует пресс-служба клуба Клоппа. - Уверен, что он вернется еще сильнее. Он психически сильный, физически сильный и будет иметь самое лучшее лечение и реабилитационные условия из возможных, чтобы он был готов играть за нас, когда вернется в строй, и выйти на прежний уровень.