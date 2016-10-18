Юрген Клопп: "Ура, "Ливерпуль" впервые не пропустил в сезоне!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьей с "Манчестер Юнайтед" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что его команда могла сыграть лучше. При этом Клопп доволен тем, что "красные" впервые в сезоне смогли оставить свои ворота в неприкосновенности.

– Мы не сыграли так, как могли бы, – приводит BBC слова Клоппа. – Мы начали неплохо, но не слишком смело вскрывали оборону соперника и не могли дождаться момента для ключевого паса. "Манчестер Юнайтед" не создавал моментов, может быть у соперника была пара возможностей после перерыва, а вот Давид Де Хеа сделал два или три прекрасных сэйва. Зато мы впервые в сезоне не пропустили, так что ура!

У нас не получалось действовать спокойно, нужно уважать соперника, но быть уверенным в своих силах. Мы не добились результата, которого хотели, но я принимаю это – мы набрали очко, в мире происходит много более плохих вещей.