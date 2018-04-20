13:12 20 апреля | Футбол — Англия

Юрген Клопп: "У Салаха нет проблем со здоровьем"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 35-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" рассказал о состоянии здоровья лидера команды Мохамеда Салаха. В начале апреля египетский форвард получил травму в игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", из-за чего был вынужден пропустить одну встречу на внутренней арене.

- На данный момент у Салаха нет проблем со здоровьем, - цитирует пресс-служба "Ливерпуля" Клоппа. - Надеюсь, так будет и дальше. В матчах нам понадобятся все игроки.

Напомним, в этом сезоне Салах принял участие в 45 матчах, забив 40 мячей и сделав 13 результативных передач.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Клопп бережет Мохамеда и правильно делает.

13:41 20 апреля

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