Юрген Клопп: "У Салаха нет проблем со здоровьем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 35-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" рассказал о состоянии здоровья лидера команды Мохамеда Салаха. В начале апреля египетский форвард получил травму в игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", из-за чего был вынужден пропустить одну встречу на внутренней арене.

- На данный момент у Салаха нет проблем со здоровьем, - цитирует пресс-служба "Ливерпуля" Клоппа. - Надеюсь, так будет и дальше. В матчах нам понадобятся все игроки.

Напомним, в этом сезоне Салах принял участие в 45 матчах, забив 40 мячей и сделав 13 результативных передач.