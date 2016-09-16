Юрген Клопп: "У нас есть все для того, чтобы написать новую главу в истории "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 5-го тура чемпионата Англии против "Челси" рассчитывает на возвращение в строй ряда игроков. В пятницу вечером на поле в составе "красных" ожидается появление Деяна Ловрена и Филиппе Коутинью.

– Ловрен оправился от повреждения глаза, полученного в матче против "Тоттенхэма" (1:1), – цитирует The SUN Клоппа. – Полузащитник Эмре Джан восстанавливается после травмы лодыжки, однако к выходу на поле он пока готов не на 100 процентов. Филиппе Коутинью успел отдохнуть после возвращения из расположения сборной Бразилии.

"Ливерпуль" – великий клуб. В день подписания контракта с грандом английского футбола я не мог скрыть улыбку на своем лице. Моя работа – делать все возможное, чтобы команда поступательно двигалась вперед, к новым вершинам. Микроклимат в коллективе отличный, и у нас есть все для того, чтобы написать новую главу в истории "Ливерпуля".