Юрген Клопп: "У меня на телефоне только селфи с Месси, хотя Роналду тоже был на том мероприятии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу того, кого считает лучшим футболистом в истории. Он намекнул, что из действующих игроков нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду предпочитает форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

– Месси или Роналду? У меня на телефоне только одно селфи – с Месси, – цитирует A Bola Клоппа. – Но Криштиану тоже был на этом мероприятии.

Мой отец всегда мне говорил, что независимо от слов людей всегда лучшим игроком будет Пеле. Я встретился с ним на чемпионате мира 2006 года. Я не из тех, кто нервничает, но в тот момент потел как сумасшедший.