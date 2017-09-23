Юрген Клопп: "У "Ливерпуля" в данный момент все хорошо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что его команда на хорошем ходу в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". В субботу ливерпульцы обыграли "Лестер" в матче чемпионата Англии (3:2).

- Я действительно считаю, что в данный момент все довольно неплохо, - цитирует BBC Клоппа. - Три очка - доказательство болельщикам, что все хорошо. Давайте сделаем следующий шаг вместе.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.