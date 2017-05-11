Юрген Клопп: "У "Ливерпуля" нет планов по продаже Коутинью"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что полузащитник Филиппе Коутинью останется в команде. Ранее появились слухи о том, что бразилец перейдет в "Барселону".

– У нас нет планов продавать Коутинью, – цитирует A Bola Клоппа. – Владельцы клуба заверили, что мы не испытываем необходимости в продаже кого-либо. Это означает, что мы можем усилить команду, не продавая. И это хорошая новость для меня. У команды хороший фундамент. Мы хотим привнести новую кровь. А в ситуации с Коутинью я спокоен.