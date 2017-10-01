Юрген Клопп: "У "Ливерпуля" не было шансов подписать Лукаку, но это было бы интересно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что у него нет нехватки высококлассных форвардов. По его словам, в команде есть Даниел Старридж.

- У нас есть Старридж. Нам известен его потенциал, - цитирует Metro Клоппа. - Теперь он здоров, потому он сможет помочь нам. У нас есть Соланке – главный талант Англии. У нас отличная ситуация.

Мората, Лукаку, Кейн и Лаказетт играют здорово и забивают, но у нас на первом месте были другие проблемы. У нас не было шансов подписать Лукаку, но это было бы интересно.