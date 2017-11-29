Юрген Клопп: "У "Ливерпуля" не было кризиса, это был небольшой спад"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заметил, что команда находится в хорошей форме. Также специалист заявил, что клуб еще не вышел из чемпионской гонки и сохраняет шансы на чемпионство.

– Мы находимся на шестом месте, но не сильно отстаем от лидера, это хорошо, – цитирует ESPN Клоппа. – У нас не было кризиса, это был небольшой спад. Мы играли ненужные ничьи, но много очков мы не потеряли. Думаю, команда стала сильнее. У нас были определенные проблемы после первого перерыва на международные матчи, но сейчас мы в полном порядке.

Игру с "Тоттенхэмом" (1:4) мы провели не лучшим образом, но в остальном команда показывает хороший результат, мы остаемся в чемпионской гонке. Я с оптимизмом смотрю в будущее, если все игроки будут здоровы, в ближайшие несколько недель мы должны выжать из себя максимум.

В прошлом сезоне у нас был очень хороший состав, но в этом году он еще лучше. Раньше у нас не было такой скамейки запасных, какая есть сейчас. Нам это понадобится в ближайшие несколько недель. Другие команды не спят. Особенно "Манчестер Сити", который отлично проводит сезон, но эта команда не выглядит непобедимой.

После 13-го тура "Ливерпуль" находится на шестом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, в активе команды 23 очка. От лидера, "Манчестер Сити", "красные" отстают на 14 очков.