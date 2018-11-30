Юрген Клопп: "У "Эвертона" лучший состав с тех пор, как я тренирую в АПЛ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об "Эвертоне" в преддверии дерби между командами в рамках 14-го тура чемпионата Англии. 51-летний немецкий специалист считает, что у "ирисок" сейчас лучший состав с тех пор, как он начал тренировать в АПЛ.

– В распоряжении главного тренера "Эвертона" Марку Силвы сейчас находится лучший состав, – цитирует Клоппа Sky Sports. – Он получил тех игроков, которых хотел. В этом году они подписали контракты с Ришарлисоном, Уолкоттом, Гомешом и Миной. Это лучший состав "Эвертона" с тех пор, как я тренирую в Премьер-лиге, 100 процентов.

Конечно, не стоит забывать о том, что за "Эвертон" выступает основной вратарь сборной Англии – Джордан Пикфорд. У них приличный состав. Они бы могли хорошо выступать в любом европейском чемпионате.

"Ливерпуль" - "Эвертон": чемпионат Англии, онлайн-трансляция, 2 декабря, начало - в 19.15 (мск).