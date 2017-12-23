Юрген Клопп: "Трудно забить "Арсеналу" шесть мячей, должно было хватить и трех"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (3:3) отметил, что расстроен после ничейного результата. По его словам, команда должна была увеличивать преимущество при счете 2:0.

- Это трудно объяснить, но мы должны были вести 3:0, 4:0 или даже 5:0 к тому моменту, как пропустили первый гол. Очень странное чувство. Очко на выезед против "Арсенала" - хороший результат для большинства команд, но сейчас не самые приятные ощущения.

Забить шесть мячей "Арсеналу" на его поле очень трудно, должно было хватить и трех. Тем более соперник был вне игры, за исключением 10 минут.