Юрген Клопп: "Трудно описать свое разочарование на немецком, а на английском еще сложнее"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 26-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (1:3) отметил, что команда не была готова к игре. Немецкий специалист не смог выразить своего разочарования на английском языке.

- "Лестер" не был более агрессивен сегодня, но мы были не достаточно готовы к этому матчу физически, - приводит ВВС слова Клоппа. - Соперник хорошо подготовился. Трудно объяснить мое разочарование не немецком, а на английском еще сложнее. У нас было несколько моментов, но все они выше среднего. Было понятно, что для "Лестера" сегодня эмоциональный момент, но "Ливерпуль" должен был показать умение бороться.