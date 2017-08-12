11:27 | Футбол — Англия

Юрген Клопп: "Теперь уход Месси из "Барселоны" за 300 миллионов не кажется чем-то невозможным"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил изменения трансферного рынка после перехода нападающего "Барселоны" Неймара в "ПСЖ". Ранее сообщалось, что бразилец выкупил свой контракт у каталонцев за 222 миллиона, после чего подписал соглашение с парижанами.

– Очевидно, что недавно мы увидели то, что ранее казалось невозможным, – цитирует DAZN Клоппа. – В контракте Месси с "Барселоной" прописаны отступные в размере 300 миллионов евро, и теперь мы можем допустить любое развитие событий. Раньше столь крупные суммы в СМИ вызывали скандал. Казалось, что никто и никогда не заплатит за футболиста 300 миллионов. Теперь же это может с легкостью произойти.

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