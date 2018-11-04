Юрген Клопп: "Суперлига? Звучит неплохо - будет меньше матчей и больше денег"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в шутливой манере отреагировал на информацию о возможном создании европейской Суперлиги. Ранее Spiegel со ссылкой на Football Leaks сообщил, что 11 клубов, в том числе и мерсисайдцы, планируют организовать новый турнир вместо Лиги чемпионов.

- У меня нет мнения на этот счет. Но звучти неплохо, очень неплохо. В таком случае будет меньше матчей и намного больше денег, - приводит Sky Sports слова Клоппа. - Меня полностью устраивает тот формат, который есть сейчас. Но, по крайней мере, это не будет реализованно немедленно.

Другие замечательные идеи УЕФА и ФИФА воплощают сразу, не задавая вопросов. Они что-то понимают, и у нас внезапно на 20 игр больше, но столько же денег.