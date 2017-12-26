Юрген Клопп: "Со стороны может показаться, что "Ливерпуль" недостаточно быстро прогрессирует"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своих футболистов за уверенную игру после разгрома "Суонси" (5:0) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

- Я знаю, что люди часто недостаточно терпеливы, потому что все зависит от результатов, - цитирует BBC Клоппа. - Возможно, со стороны кажется, что прогресс идет недостаточно быстро. Но мы чувствуем себя действительно хорошо. Пять минут в матче с "Арсеналом" были довольно слабыми, но в целом выступление было неплохим. Мы сыграли вничью. Сегодня мы действительно были хороши.

Хорошо, что вернулся Лаллана. Ему нужно время, хоть он и не самый терпеливый игрок. Мы старались дать ему максимальное количество минут.

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