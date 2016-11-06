Юрген Клопп: "Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что сейчас не обращает внимания на позицию команды в турнирной таблице премьер-лиги. В матче 11-го тура чемпионата Англии "красные" обыграли "Уотфорд" со счетом 6:1 и вышли на первое место.

– Очень важно набирать очки для решающего отрезка сезона, – цитирует ВВС Клоппа. – Посмотрим, как сложится ситуация к концу чемпионата. Сейчас я не обращаю внимания на положение в лиге. Важно, что мы показываем хороший футбол. Я знаю, что в "Ливерпуле" в последние годы многое случалось. Это не та команда, которая была два или три года назад, которая была 25 лет назад. Сейчас это новая команда. Нам не нужно бояться или что-то гарантировать в ноябре.