Юрген Клопп: "Сейчас меня не интересует турнирное положение "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 3-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" отметил, что его игроки не готовы на 100 процентов к сезону. По словам специалиста, пока его не интересует положение в турнирной таблице.

- Конечно, мы заслужили три очка в игре с "Брайтоном", - приводит ВВС слова Клоппа. - Гвардьола на этой неделе сказал, что все игроки еще не готовы на 100 процентов, и это действительно так. Нет смысла требовать от футболистов готовности после небльшого перерыва.

Сейчас меня не интересует положение в таблице. Это не так важно после первых трех туров. Важно, что у нас 9 очков.