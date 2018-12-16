Юрген Клопп: "Сегодня мы играли против "МЮ", мыслей о чемпионстве не было"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отмел в сторону мысли о возможном чемпионстве его команды, заявив, что самым важным для его парней было обыграть "Манчестер Юнайтед".

- Я восхищен нашей игрой. То, как сегодня сыграли парни - невероятно, - приводит слова Клоппа Sky Sports. Наш план состоял в том, чтобы играть между линиями. Первый гол был как будто нарисован. Сегодня на поле была команда топ-уровня.

Надежды на титул? Сегодня мы играли против "Манчестер Юнайтед", о чемпионстве мыслей не было. Мы хотели выиграть в матче, который был достаточно трудным. Знаем, что мы - хорошая команда. Сегодня нам удалось это доказать, будем доказывать и впредь.

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" переиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Благодаря этой победе, "красные" набрали 47 очков и закрепились на первой строчке турнирной таблицы. Преимущество команды над идущим вторым "Манчестер Сити" составляет одно очко.