09:05 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Саутгемптон" должен был выигрывать у "Ливерпуля" со счетом 2:0 или 3:0"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Саутгемптона" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги (0:1) заявил, что соперник должен был забивать больше голов. Ответная встреча пройдет на "Энфилде" 25 января.

- Лорис Кариус спас нас в этом матче два или три раза, - цитирует BBC Клоппа. - Самое лучшее для нас это результат. Мы знаем, что можем сыграть лучше на "Энфилде". Пока ничего не решено. Однако нам нельзя быть довольными игрой, а "Саутгемптон" не может быть доволен результатом. Игра могла и должна была завершаться со счетом 2:0 или 3:0.

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Материалы REN-TV

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