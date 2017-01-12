Юрген Клопп: "Саутгемптон" должен был выигрывать у "Ливерпуля" со счетом 2:0 или 3:0"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Саутгемптона" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги (0:1) заявил, что соперник должен был забивать больше голов. Ответная встреча пройдет на "Энфилде" 25 января.

- Лорис Кариус спас нас в этом матче два или три раза, - цитирует BBC Клоппа. - Самое лучшее для нас это результат. Мы знаем, что можем сыграть лучше на "Энфилде". Пока ничего не решено. Однако нам нельзя быть довольными игрой, а "Саутгемптон" не может быть доволен результатом. Игра могла и должна была завершаться со счетом 2:0 или 3:0.