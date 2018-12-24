Юрген Клопп: "Салаху пришлось адаптироваться к новой позиции"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему в начале сезона 2018/2019 чемпионата Англии у нападающего Мохамеда Салаха​ не получалось показывать результативный футбол.

– Ему пришлось адаптироваться к новой позиции, – приводит слова Клоппа Liverpool Echo. – У него есть желание и стартовая скорость, так что он очень важен для нас по части реализации и создания голевых моментов. Плюс, он еще достаточно молод, чтобы менять свой стиль игры и добавлять новые элементы в свой арсенал.

Нельзя забывать, что в начале сезона у него было не все идеально с организмом. Если ты работаешь в офисе и повредил плечо не той руки, которой ты пишешь, то у тебя все нормально. Но если ты футболист, то тебе придется ждать, пока ты не восстановишься на 100%.

В текущем сезоне 26-летний египтянин сыграл за "Ливерпуль" в 25 матчах, забил 14 голов и отдал пять голевых передач.

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