Юрген Клопп: "Результат не показывает, насколько "Ливерпулю" было сложно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что игра со "Стоук Сити" (4:1) в чемпионате Англии оказалась сложной для его команды. "Ливерпуль" пропустил первым, но смог отыграться и выйти вперед еще в первом тайме.

– Это была очень сложная игра, – цитирует ВВС Клоппа. – Результат не показывает, насколько было трудно. Защищаться против такой команды непросто. Соперник играл длинными передачами, а мы действовали слишком торопливо, контролируя мяч. Но нам удалось забить красивый гол, а потом второй. Это позволило перестроиться. Я в перерыве сказал, чтобы игроки лучше двигались. Было понятно, что "Стоук Сити" второй тайм не сыграет так же, как и первый. Противник вел себя агрессивно, но мы лучше работали с мячом и заслужили победу.