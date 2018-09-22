Юрген Клопп: "Результат классный, но мы могли играть лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Саутгемптоном" (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии отметил, что доволен результатом, но не игрой. По его словам, соперник не представил серьезной угрозы.

– Результат правда классный, но мы могли играть лучше, – цитирует Клоппа BBC. – Я поменял схему, это сказалось на нас. Шачири и Матип очень повлияли на игру, но у нас была проблема в организации. Это можно было заметить по взаимодействию игроков. Поэтому мы вернулись к прежней схеме.

Соперник играл хорошо, но не представлял серьезной угрозы у ворот. Важно, что мы не пропустили. Сложно сохранять концкентрацию в напряженные отрезки сезона.