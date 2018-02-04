22:12 | Футбол — Англия

Юрген Клопп: "Решения лайнсмена имели огромное влияние на результат"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после завершения матча 26-го тура против "Тоттенхэма" (2:2) сказал, что обе команды старались победить, но на итоговый результат оказал влияние боковой судья.

 
Воскресенье. Ливерпуль. &quot;Ливерпуль&quot; - &quot;Тоттенхэм&quot; - 2:2. У Юргена КЛОППА были вопросы к арбитрам, но после игры он не позволил своим футболистам атаковать бригаду рефери. А что он сам сказал судьям, осталось загадкой."Ливерпуль" и "Тоттенхэм" устроили шок-шоу на "Энфилде"

Помощник главного арбитра в концовке второго тайма назначил два пенальти в ворота "красных" - Харри Кейн реализовал один из двух ударов с одиннадцатиметровой отметки.

- Ясно, что обе команды отчаянно хотели победить, но огромное влияние на результат оказали решения лайнсмена, - цитирует BBC Клоппа. - Мы должны принять то, что произошло.

- Спрашивали ли вы судью Джона Мосса о решениях по двум пенальти "Тоттенхэма"?

- Мне не разрешают заходить в судейскую комнату даже через 1,5 часа после матча. Там (в моменте с первым пенальти. - Прим. "СЭ") был очевидный офсайд. Это невероятно. Я не знаю, что тут обсуждать.

Да, Вирджил задел Ламелу (в эпизоде с назначением второго пенальти. - Прим. "СЭ"), но все мы знаем, что он ждет этого касания. А еще мы знаем, что в первом тайме были жесткие фолы, которые не фиксировались. Все это из-за уровня сегодняшней игры. Но ситуация на последних минутах - просто "вау!". Он (лайнсмен) хотел быть беспристрастным и был таковым.

Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andersen32

А второй пенальти выдуман. Жаль Ливерпуль. Салах красавчик.

22:50

Mikvik

Офсайд перед 1-м пенальти, безусловно, был.

22:33