Юрген Клопп: "Решение о переходе Коутинью примет руководство "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о том, что вопросы о возможном переходе полузащитника Филиппе Коутинью нужно задавать не ему, а руководству "красных".

Ранее сообщалось, что в подписании хавбека заинтересована "Барселона", которая готова заплатить около 120 миллионов евро.

– У меня есть начальники, как и у любого тренера. Они принимают решения о продаже игроков, – приводит Liverpool Echo слова Клоппа. – Я должен с ними соглашаться. Но я отвечаю за всех футболистов, а не за некоторых из них. Решений о переходе Коутинью я не принимаю. Эти вопросы нужно задавать руководству.

Коутинью не попал в заявку на матч "Уотфорд" "Ливерпуль"