15:51 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Пьяный Руни? Все легенды прошлого напивались до чертиков"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил мнение, что скандал вокруг капитана "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни вышел довольно надуманным. Форвард накануне оказался в центре скандала  - в СМИ появились фотографии, на которых Руни употребляет алкоголь вместе с официальными лицами Футбольной ассоциации Англии. 

- Может, вы подробнее мне расскажете, что произошло? Кто-то увидел, как Руни это делает? - цитирует BBC Клоппа. - Впрочем, большую часть времени я говорю о вещах, в которых совершенно ничего не понимаю, почему бы не сделать это сейчас?

Мне жаль игроков. Мы живем на солнечной стороне жизни, но, в конце концов, за каждым скрывается человек. 

Нынешнее поколение - самое профессиональное, причем не только в Англии, а вообще в истории. Все легенды, которых мы любим, напивались до чертиков, курили как ненормальные и при этом оставались хорошими футболистами. Сейчас уже никто так себя не ведет. Понятия не имею, где там был Руни, но не думаю, что все так серьезно.

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