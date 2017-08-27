Юрген Клопп: "Просто дал Миньоле отдохнуть"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему не включил в стартовый состав на игру с "Арсеналом" вратаря Симона Миньоле.

– Я просто предоставил ему отдых. Четыре игры за такой короткий срок – слишком много. Особенно для вратаря. Он не хотел отдыхать, – цитирует Клоппа сайт "Ливерпуля". - Однако проблем по этому поводу не возникло. Мы поговорили. У нас нет проблем с вратарями, поэтому считаю, что такой ход имеет смысл. Он хорошо проявил себя в прошедших матчах, и я хочу, чтобы он отдохнул.

Мы хотели, чтобы в команде было три сильных вратаря. Они проявили себя на тренировках, показали амбиции и желание играть. Поэтому сегодня место в воротах займет Кариус.

Матч "Ливерпуль" – "Арсенал" пройдет сегодня, 27 августа, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.