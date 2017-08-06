Юрген Клопп: "Приход Робертсона означает появление нового полузащитника - Милнера"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, что "красные" готовы приобрести новых футболистов. По словам специалиста, не все зависит только от руководства ливерпульцев.

- Мы следим за миром с открытыми глазами вплоть до закрытия трансферного окна, - цитирует Sky Sports Клоппа. – Надо понимать, что не все зависит только от нас. На трансферном рынке многое зависит от других клубов.

У нас уже появились Салах, Соланке и Робертсон. Приход последнего значит то, что Милнер, который закрывал позицию левого защитника, сможет играть в полузащите. Можно сказать, что в это трансферное окно у нас появился новый полузащитник.