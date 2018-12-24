Юрген Клопп: "Придут ли новые футболисты в январе? Я держу дверь открытой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не исключил, что в январское трансферное окно состав команды пополнится новыми игроками.

- Придут ли к нам новые футболисты в январе? Я счастлив наблюдать за тем, где мы сейчас находимся, но я не могу дать ответа на этот вопрос. Я держу дверь открытой. Если что-то случится, нам нужно будет поискать новичков. Впереди у нас огромное количество матчей, и будет очень важно на это отреагировать. Если же все останется по-прежнему, мы ничего не будем делать, - цитирует Клоппа Sky Sports.

На данный момент у "Ливерпуля" несколько игроков находятся в лазарете. Это Александр Арнольд-Трент, Наби Кейта, Джо Гомес и Джоэль Матип.

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Юргена Клоппа набрала 48 очков в 18 матчах, она на четыре балла опережает "Манчестер Сити", который идет вторым.

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