Юрген Клопп: "После того гола все хотят, чтобы Джан остался"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что пока рано говорить о продлении контракта с полузащитником Эмре Джаном. Нынешнее соглашение 23-летнего немца, который в понедельник забил гол ударом через себя, рассчитано до 2018 года.

- После гола велосипедным ударом все хотят, чтобы Джан остался, - цитирует BBC Клоппа. - Ни для кого не секрет, что мне нравится Эмре, поэтому нет абсолютно никакого давления в отношении его контракта. Тем не менее, наш план состоит в том, чтобы забивать более простые мячи, если это возможно в следующей игре.

Эмре Джан: гол, который нужно видеть