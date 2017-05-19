 Юрген Клопп: "После меня возглавить "Ливерпуль" должен Джеррард". ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:20 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "После меня возглавить "Ливерпуль" должен Джеррард"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет, чтобы экс-полузащитник команды Стивен Джеррард стал его преемником в клубе. Со следующего сезона Джеррард будет возглавлять юношескую команду "красных".

– Я сказал Джеррарду, что когда я покину "Ливерпуль" или когда меня уволят, я бы хотел, чтобы именно он стал тренером, – цитирует ESPN Клоппа. – Прекрасно, что мы можем привлечь Стивена. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы он получил всю необходимую информацию. Если вы приходите в клуб, вы чувствуете большую ответственность за будущее, а будущее зависит от легенд, таких как Стивен Джеррард.

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