Юрген Клопп: "Понимаю Старриджа, но сейчас мне нужны все игроки, что есть в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что нападающий Дэниэл Старридж должен отложить в сторону мысли о трансферном окне. Ранее появилась информация, что игрок может покинуть команду ради игровой практики.

- Я понимаю, что игрок уровня Старриджа недоволен, что он не играет в стартовом составе все время, но такое бывает, - цитирует Sky Sports Клоппа. - Взаимоотношения с игроком полностью в порядке. Сейчас только ноябрь и мне нужны все игроки, даже если они чувствует себя немного некомфортно. До открытия трансферного окна около полутора месяцев, поэтому я не думаю о трансферах.