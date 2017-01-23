13:48 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Понимаю болельщиков, но усилиться зимой очень сложно"

0
0
0

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп понимает разочарование болельщиков, которые хотят видеть усиление команды. По его словам, вести работу на рынке зимой очень сложно.

– Я понимаю болельщиков, которые просят усиления, – цитирует The Mirror Клоппа. – Да, к нам игроки хотят переходить, и все кажется проще простого, но все-таки это сложный вопрос. Нам нужны спортсмены, которые способны усилить команду, но другие клубы не хотят продавать своих лидеров. Тут вопрос не в деньгах. Просто зима – период такой. Летом клубы более сговорчивы.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ