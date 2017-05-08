Юрген Клопп: "Поле было слишком сухим"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на слишком сухое поле стадиона "Энфилд" в матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном". Встреча завершилась нулевой ничьей.

– Наш домашний стадион должен быть крепостью, – цитирует ВВС Клоппа. – Очень важно и то, что мы делаем, конечно. К сожалению, дома мы не добились хорошего результата. Знаю, что никто не хочет этого слышать, но у меня есть мужество признаться, что поле было слишком сухим. Мы потратили все запасы воды, но погода не помогала. Сухое поле мешало показывать нам свой футбол.