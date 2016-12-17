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Юрген Клопп поддержал тяжелобольную болельщицу "Ливерпуля"

Письмо от Юргена Клоппа тяжелобольной болельщице. Фото Liverpool Echo Мэри Райт. Фото facebook/Maries Wish
Письмо от Юргена Клоппа тяжелобольной болельщице. Фото Liverpool Echo
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал тяжелобольную женщину с помощью письма. У 67-летней болельщицы Мэри Райт в феврале этого года был диагностирован рак легких в тяжелой форме. Врачи говорили, что ей осталось жить несколько недель. Однако с помощью химиотерапии она продолжает бороться с недугом до сих пор, а письмо от Клоппа стало для нее лучшим рождественским подарком и придало дополнительных сил в дальнейшей борьбе. Теперь Мэри мечтает в следующем году посетить стадион "Энфилд" и лично встретиться с Клоппом.

"Дорогая Мэри, меня очень расстраивает ваша болезнь, - приводит текст письма Liverpool Echo. - Как один из наших болельщиков вы являетесь частью семьи "Ливерпуля". Это означает, что мы заботимся о вас. 

Мэри, мои мысли и молитвы с вами. Все в нашем клубе думают о вас. 

Вы никогда не будете одна.

Юрген Клопп".

 

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