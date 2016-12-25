11:34 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Почему бы "Ливерпулю" не замахнуться на титул в этом году?"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что у его команды хорошие владельцы. Тренер отметил, что клуб попытается выиграть чемпионат Англии уже в этом сезоне.

– "Ливерпуль" не выигрывал чемпионат Англии с 1989 года. Мы должны хорошо делать свою работу, – приводит слова Клоппа Sky Sports. – Почему бы не попробовать замахнуться на титул уже в этом сезоне? "Ливерпуль" хорош, его владельцы не хотят продавать ведущих игроков. Надо использовать этот шанс. У "Ливерпуля" хорошее настоящее и светлое будущее. Чтобы выиграть титул, должно многое совпасть – и удача, и отсутствие травм.

"Ливерпуль" занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от лидирующего "Челси" на шесть очков. 

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