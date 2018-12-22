Юрген Клопп: "Первый гол "Ливерпуля" был блестящим, это было круто"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Вулверхэмптоном" в матче 18-го тура чемпионата Англии (2:0) отметил, что дождь создавал трудности.

- Было ясно, что игра будет сложной, - цитирует BBC Клоппа. - Мы хотим играть компактно, но в то же время действовать широко, что усложняет задачу. Защищались довольно хорошо. Сильный дождь был сегодня вечером, но это создавало трудности для обеих команд. Это был большой бой. Мы знали, что должны быть готовы ко всему.

Первый гол был блестящим, это было круто. Я полностью доволен результатом, и он очень важен для нас. "Ливерпуль" хотел удивить соперника.

Теперь нас ждет "Манчестер Сити", и это будет очень сложный матч. Нам нужно иметь разные планы игры, но сегодня парни показали, что они готовы к этому.