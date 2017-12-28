Юрген Клопп: "Первое, о чем должны забыть болельщики "Ливерпуля" – сколько денег мы отдали за трансфер ван Дейка"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что покупка у "Саутгемптона" защитника Вирджила ван Дейка оправдает себя в ближайшее время. Также он попросил болельщиков забыть сумму, за которую этот трансфер был осуществлен.

– Ван Дейк – игрок высокого уровня, именно поэтому мы его приобрели, и именно поэтому он нас интересовал, – цитирует Telegraph Клоппа. – В настоящее время сложилась сложная ситуация, потому что технически он по-прежнему является игроком "Саутгемптона".

Я могу себе представить, что, узнав цену, люди будут думать: "вау, какое это число", но меня это не сильно интересует. Не мы формируем ценник, а рынок. И первое, о чем должны забыть болельщики "Ливерпуля" – то, сколько денег мы отдали за этот трансфер. Мы говорим только об игроке и о том, что он может дать клубу, о его качествах, менталитете, характере. Вот почему мы действительно ему рады.

Ван Дейку не нужно спешить, он должен будет адаптироваться к нашему стилю игры. Для него все теперь будет по-другому, но я уверен на 100 процентов, он справится. Я очень рад, что мы, наконец, это осуществили.

Напомним, ван Дейк был куплен у "Саутгемптона" за рекордные для "Ливерпуля" 84,5 миллиона евро. 26-летний голландец стал самым дорогим защитником в истории футбола.