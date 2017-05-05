Юрген Клопп: "Переговоры с Джаном ведутся, нет никакого давления"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что полузащитник команды Эмре Джан продлит контракт с клубом. Ранее переговоры с 23-летним немцем застопорились, но тема была поднята вновь после эффектного гола Джана в ворота "Уотфорда" (1:0).

– После его гола все, вероятно, хотят, чтобы он остался, – цитирует ВВС Клоппа. – Не секрет, что мне нравится Эмре. А ему нравится наш клуб, так что ситуация нормальная. Мы ведем переговоры, нет никакого давления. Отношения партнерские. Для развития клуба полезно удерживать лучших игроков. А Джан входит в их число.

Гол в ворота "Уотфорда"? Я пересматривал его 250 раз. Гол был важным и заслуженным. Джан много трудится ради таких моментов. Но план состоит в том, чтобы в следующий раз он играл проще. В игре с "Кристал Пэлас" у него был момент, а он предпочел сыграть пяткой.