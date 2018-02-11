Юрген Клопп: "Отрыва в 9 очков от "Арсенала" недостаточно, чтобы успокоиться"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на тяжелые погодные условия, в которых проходил матч чемпионата Англии против "Саутгемптона" (2:0). Также специалист отметил, что команда ставит задачу завершить сезон в зоне Лиги чемпионов.

- Матч проходил в тяжелых условиях, но мы выполнили свою работу, - цитирует BBC Клоппа. - Мы забили быстрый гол, затем забили еще один раз и контролировали ход игры.

Нам необходимо завершать сезон в топ-4, спокойных матчей у нас уже не будет. Не думаю, что отрыв в 9 очков от "Арсенала" достаточный, чтобы успокоиться.