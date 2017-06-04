Юрген Клопп: "Оптимистично смотрю на будущее "Ливерпуля". И не потому, что я псих"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что с нетерпением ждет следующего сезона. По словам наставника, команда обязана прибавить, чтобы выдержать конкуренцию.

– Мы уже достигли определенного уровня игры, однако у команды все еще много возможностей для улучшения, – цитирует Клоппа официальный сайт клуба. – Мне это очень нравится. Мы можем прибавить. Мы обязаны сделать это, чтобы выдержать конкуренцию, которая будет еще выше. Тем более, мы будем играть в Лиге чемпионов. Жду всего этого с нетерпением.

Я очень оптимистично смотрю на наше будущее. И это не потому, что я псих. Просто я знаю настоящий потенциал команды и вижу желание игроков прибавлять. У нас есть характер, и я говорю не только про футболистов.