Юрген Клопп: "Окслейд-Чемберлен похож на динамит"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена. По словам специалиста, новичок мерсисайдцев похож на динамит. Напомним, что хавбек присоединился к "красным" летом 2017 года.

- Мне хочется отметить Окслейда-Чемберлена. Каждый раз он демонстрирует свой класс, когда получает возможность выйти на поле, - приводит This Is Anfield слова Клоппа. - Он похож на динамит - агрессивен, в положительном смысле этого слова. Он всегда нацелен играть вперед, ищет возможности сделать обостряющую передачу.