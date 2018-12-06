Юрген Клопп: "Обыграть "Бернли" на выезде непросто"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Бернли" в матче 15-го тура чемпионата Англии отметил, что команда перестроилась в перерыве. Также он добавил, что в первом тайме он кричал много не потому, что злился.

- У "Бернли" был конкретный план, чтобы быть агрессивным, - цитирует BBC Клоппа. - Я был очень счастлив, что мы смогли перестроить несколько тактических вещей в перерыве. Сказал игрокам, что я много кричал в первом тайме, но не злился. Обыграть "Бернли" на выезде - это действительно нечто хорошее.