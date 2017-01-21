Юрген Клопп: "Обидно, что пропускаем один мяч за другим"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Суонси" (2:3) в матче 22-го тура чемпионата Англии отметил, что команда слишком легко пропускала. Однако, по его словам, соперник заслужил этот результат.



– В первом тайме было всего четыре или пять моментов, – цитирует Клоппа goal.com. – Мы ожидали этого и должны были постараться максимально аккуратно подойти к реализации моментов. К сожалению, не получилось.

Обидно, что пропускаем один мяч за другим. Льоренте открыл счет, а через 4 минуты спокойно замкнул подачу – 0:2. Это слишком легко. Тем не менее мы вернулись в игру. Действовали очень хорошо, заслужили первый и второй голы. Третий гол "Суонси" стал полным разочарованием. Не могу объяснить, почему Сигурдссон оказался абсолютно один в решающие минуты матча. Да, "Суонси" где-то повезло. Соперник реализовал все свои моменты. Разве они не заслужили победу? Заслужили, потому что использовали свои моменты.